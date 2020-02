Giovanna Antonelli dispara após cancelar aparição no Carnaval: - É caro me tirar de casa

25/02/2020 | 19:10



E o posto de cancelada no Carnaval 2020 vai para Giovanna Antonelli. Convidada para fazer presença VIP em um camarote na Marquês de Sapucaí, no último domingo, dia 23, a atriz não gostou de algumas mudanças feitas pela contratante e não compareceu ao sambódromo.

Além do cachê, Antonelli exigiu a presença de dois profissionais conhecidos para preparação de sua beleza. Um maquiador de um beauty stylist, que cobravam R$ 15 e 25 mil reais por seus trabalhos. A produção do camarote reviu os castos e achou salgado demais e, de última hora, mudou os planos.

Segundo a colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia, a global não gostou da mudança, até porque já havia planejado uma viagem com sua família para Portugal, onde mora desde 2017, e desistiu da parceria com a empresa.

Nos bastidores, as más línguas falaram que a culpa foi da viagem da Giovanna. A atriz se manifestou sobre o caso em entrevista para a colunista:

- As histórias rodam como as pessoas querem. Na verdade para me tirar de casa no Carnaval realmente é caro e difícil. A negociação não deu certo e não foi por causa da minha viagem, não. Estava certo que eu faria esse camarote, chegaria cedo e ficaria até duas da madrugada para poder pegar as crianças e embarcar às 6h da manhã. Esse era o negócio, disse à coluna.