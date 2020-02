Kina tenta reverter situação no PSB junto à cúpula paulista

Daniel Tossato

Comunicado pela cúpula municipal que não terá legenda para buscar cadeira na Câmara de Santo André na eleição de outubro, o vereador Jorge Kina (PSB) afirmou que se encontrará com integrantes da executiva estadual nesta semana para tentar reverter a definição do diretório andreense.

Presidente da sigla em Santo André e pré-candidato a prefeito da cidade, Ailton Lima (PSB) já declarou que Kina e o ex-parlamentar Marcos da Farmácia (PSB) não poderão disputar a eleição deste ano utilizando a agremiação.

“Estou tranquilo e esperando a reunião com o pessoal da executiva estadual. Pelo que pude apurar, o partido não quer perder um vereador e um bom candidato a vereador nesta eleição. Vamos aguardar”, avaliou Kina, citando o correligionário Marcos.

Kina assumiu cadeira na casa por ser primeiro suplente da coligação entre PSB e Republicanos e está no mandato devido às sucessivas licenças tiradas por Roberto Rautenberg (Republicanos), vereador mais bem votado do Grande ABC em 2016. Já Marcos da Farmácia, por sua vez, ficou na cadeira no período em que Almir Cicote (Avante, ex-PSB) esteve como superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e exerceu o cargo entre fevereiro e dezembro. Perdeu a vaga após o retorno de Cicote à casa.

Defendendo que a atitude não é retaliação, Ailton Lima se filiou ao PSB com intenção de se lançar candidato ao Paço de Santo André neste ano. Na visão de Ailton, tanto Kina quanto Márcio da Farmácia não faziam oposição ao prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), antigo aliado e hoje desafeto – Kina e Márcio sempre atuaram como vereadores da base de sustentação do tucano.

“Não conversei com Ailton Lima sobre a situação. Vou mesmo aguardar o resultado da minha conversa com a executiva estadual do PSB”, pontuou Kina, que obteve 3.073 votos, sendo o 23º candidato a vereador mais bem votado na cidade em 2016.