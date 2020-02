25/02/2020 | 17:10



Alice Wegmann é uma das famosas que está curtindo muito o Carnaval de Salvador, na Bahia. A atriz, que está de férias da TV desde o fim de Órfãos da Terra, subiu no trio elétrico do Psirico na última segunda-feira, dia 24, e deu um show de rebolado ao dançar coladinha com o vocalista do grupo, Márcio Victor.

Quem mostrou detalhes do Carnaval de Alice foi André Marques. Também em cima do trio, o apresentador do The Voice Kids filmou a atriz rebolando até o chão e escreveu na legenda dos vídeos:

Pega essa pressão do rei da Bahia Psirico! Até o chão, pai!