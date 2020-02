‘Votos renovados todos os dias’

Marcela Ibelli

DGABC



25/02/2020 | 22:30



Foi com o título desta coluna que Murilo Valle se declarou para a mulher, Ieda Paixão Valle, durante entrevista sobre a comemoração das bodas de prata do casal, que foi realizada na Enoteca Permont, em Santo André, para cerca de 60 convidados. “Foi algo tão intimista, gostoso, ambiente descontraído, de muito amor”,revela Murilo. Eles são pais do André, 18 anos, e Luisa, 20. De acordo com o marido, o casamento foi sempre leve, baseado, principalmente, nos ensinamentos cristãos.



“Todos os relacionamentos têm seus altos e baixos, é normal isso acontecer, mas sempre fazemos questão de renovar nossos votos no dia a dia.

Lembramos de tudo o que prometemos um ao outro lá no altar. Isso nos possibilita ter a capacidade de enxergar empatia, mantém sempre em dia o respeito e a vontade de estar junto”, revela ele. A família e os amigos próximos, segundo o casal, também ajudam a fortalecer a união. “Agora seguimos contentes e fortes rumo aos 50 anos de casados.”