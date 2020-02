Grávida, Giselle Itié publica foto mergulhando e faz reflexão: Vamos fazer terapia?

25/02/2020 | 16:11



Giselle Itié está grávida de seu primeiro filho! O bebê é fruto da relação da atriz com Guilherme Winter.

E enquanto a criança não nasce, Giselle ainda posta vários momentos da gestação em suas redes sociais, como essa foto dela mergulhando. Porém, o texto que acompanhava a imagem parecia mais uma indireta para alguém que irritou a atriz:

Muitas vezes me pergunto porque as pessoas se sentem na liberdade de jorrar seus medos para o mundo como se esses medos fossem do mundo. Me entende? Pessoas essas que se sentem na liberdade de distorcer toda uma realidade para se sentirem à vontade de espalharem seus medos por aí... Pessoas, por favor pessoas. Vamos fazer terapia? Vamos caminhar em silêncio e acolher seus próprios medos.

Tá dado o recado!