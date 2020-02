Rainha Elizabeth II agradece espiões durante visita à centro de espionagem britânica

25/02/2020 | 16:10



A Rainha Elizabeth II fez uma visita especial nesta terça-feira, dia 25. A monarca visitou a sede do MI5, centro de espionagem britânica, e aproveitou o momento para prestar uma homenagem a todos os funcionários do local, que trabalham para proteger o Reino Unidos de ameaças externas, principalmente o terrorismo.

De acordo com o National Post, e Rainha agradeceu os trabalhadores por seu trabalho, que muitas vezes passa despercebido pelo grande público.

- Eu gostaria de aproveitar a minha visita aqui hoje para agradecer todos vocês pelo trabalho incansável que vocês fazem para manter nosso país a salvo. Vocês sempre demonstraram comprometimento ao nosso lema - Defenda o reino. Por causa da natureza de seus trabalhos, não recebe reconhecimento público. Então, é em nome do país que eu digo a todos vocês: obrigada.

O MI5 foi criado em 1909 para defender o Reino Unido da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, e hoje em dia o centro de inteligência e espionagem protege o país do terrorismo. Elizabeth também falou sobre as ameaças que estariam a vir no futuro:

- Não há dúvidas de que ameaças significativas e desafios continuarão aparecendo, mas a cada uma de minhas visitas ao MI5, eu me impressionei com a forma que vocês se adaptaram às diferentes ameaças à nossa nação.

Príncipe Harry e Meghan Markle

A Família Real britânica está passando por um momento bem complicado, com o afastamento de príncipe Harry e Meghan Markle de seus deveres como membros sênior da realeza, e a Rainha Elizabeth II parece estar querendo que toda essa polêmica acabe o mais rápido possível. Uma fonte revelou para a revista Vanity Fair:

- Ela quer que isso seja resolvido logo, porque vê que está danificando a monarquia, e em um nível pessoal, eu acho que isso foi muito doloroso para ela. Ela chegou em um ponto em que não quer mais falar sobre, só quer isso acabado.

Além disso, Harry e Meghan poderão manter seus títulos de Sua Alteza Real, Duque e Duquesa de Sussex, mas não oficialmente, já que a partir da primavera de 2020 eles não serão mais reconhecidos como membros da família em serviço. Eles também precisarão se desfazer do nome Sussex Royal, usado em seu site, Instagram e na instituição de caridade que estariam prestes a fundar. No entanto, o casal permanecerá com seguranças da realeza e Harry continuará sendo o sexto na linha de sucessão do trono.