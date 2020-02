Santo André abre inscrições para cursos gratuitos

Miriam Gimenes



25/02/2020 | 22:30



A Prefeitura de Santo André abrirá amanhã as inscrições para as ações complementares de 2020 para os alunos da rede municipal de ensino. Os cursos gratuitos serão realizados em 12 Cesas (Centros Educacionais de Santo André) no contraturno escolar e inclui 23 modalidades.

Entre as opções estão balé, artes visuais, circo, dança, futsal baby, futsal, ginástica, grafite, música, teatro etc.

Para realizar a inscrição os responsáveis pelo aluno devem comparecer ao Cesa munidos de documento, além do RG ou certidão de nascimento da criança e comprovante de endereço.

Ao todo serão 7.900 vagas, distribuídas em 106 turmas para os alunos da educação infantil (4 e 5 anos) e 204 turmas para os matriculados no ensino fundamental (6 a 10 anos).