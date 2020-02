Miriam Gimenes



25/02/2020 | 22:30



Imagine existir um aplicativo que possa dizer quando será o momento que o usuário vai morrer. Pois esta é a temática do filme A Hora da Sua Morte, que estreia amanhã nos cinemas e tem a atriz Elizabeth Lail (You) no papel principal.

No longa, o aplicativo Countdown, que promete prever o momento exato da morte de cada pessoa, está virando uma febre. Mesmo sem acreditar, a enfermeira Quinn resolve baixá-lo, mas tem uma surpresa: restam a ela apenas dois dias de vida. Quando a contagem regressiva começa coisas sombrias passam a acontecer.