Tsitsipas passa por espanhol na estreia e avança às oitavas de final em Dubai

25/02/2020 | 15:16



O grego Stefanos Tsitsipas estreou nesta terça-feira com o pé direito no ATP 500 de Dubai, disputado em quadras rápidas nos Emirados Árabes Unidos. O cabeça de chave número 2 do torneio e sexto melhor do mundo encontrou dificuldades apenas no primeiro set para derrotar o espanhol Pablo Carreno Busta por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/1, e avançar às oitavas de final.

Seu próximo adversário Alexander Bublik, do Casaquistão, atual número 47 do ranking da ATP, que venceu o polonês Hubert Hurkacz por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.

O croata Marin Cilic e o italiano Fabio Fognini tiveram uma terça-feira para esquecer em Dubai. Ambos abriram as suas campanhas no torneio, saíram na frente no placar, mas deixaram a vitória escapar e acabaram eliminados com derrotas de virada.

O revés de Cilic foi o mais duro. O número 36 do mundo chegou a ter dois match-points no segundo set e mais dois no terceiro, mas no final acabou superado pelo francês Benoit Paire, cabeça de chave número 8, por 2 a 1 - parciais de 2/6, 7/5 e 7/6 (7/1) -, que agora jogará contra o compatriota Richard Gasquet.

Já Fognini começou bem nos três sets que teve contra o britânico Daniel Evans, sempre sendo o primeiro a quebrar. Entretanto, apenas na parcial inicial conseguiu se manter na frente até o fim, levando a virada nas outras duas. Assim, o italiano foi superado com as parciais de 3/6, 6/4 e 7/5.

Nas oitavas de final, Evans medirá forças contra o francês Pierre-Hugues Herbert, que bateu o japonês Yoshihito Nishioka por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

DUPLAS - Número 1 do mundo em simples, o sérvio Novak Djokovic estreou nesta terça-feira na chave de duplas e caiu para a parceria número 1 do torneio. Ele e Cilic foram derrotados pelo norte-americano Rajeev Ram e pelo britânico Joe Salisbury com um duplo 6/2.

Nesta quarta-feira, Djokovic voltará à quadra para o duelo pelas oitavas de final de simples contra o alemão Philipp Kohlschreiber, atual 80.º colocado do ranking. Na estreia, na segunda, o sérvio bateu o tunisiano Malek Jaziri com facilidade por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.