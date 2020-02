Baby Peggy, atriz mirim do cinema mudo de Hollywood, morre aos 101 anos de idade

25/02/2020 | 15:10



Diana Serra Cary, conhecida como Baby Peggy, morreu aos 101 anos de idade no dia 24 de fevereiro em Gustine, Califórnia, de acordo com informações da Variety.

A atriz, cujo nome de batismo era Peggy Jean Montgomery, foi uma das principais estrelas mirins do cinema mudo de Hollywood, já tendo feito mais de 100 curtas-metragens, e começou a carreira aos 19 meses de vida. No entanto, em 1924, seu pai, Jack Montgomery, entrou em uma disputa salarial com um produtor de cinema, o que fez com que o contrato da pequena fosse encerrado e sua carreira chegasse ao fim. Pouco tempo depois, o seu avô também fugiu com todo o dinheiro da família.

Ela conseguiu se reerguer e, após mudar o nome de Peggy para Diana, começou a trabalhar como jornalista e lançou vários livros sobre sua infância e o mundo de Hollywood. Diana deixa o filho, Mark Carey, e a neta, Stephanie Carey. Seu marido, Robert Carey, morreu em 2003. Em comunicado oficial para a imprensa, Mark falou sobre a mãe:

Ela era uma mulher forte com uma grande alma, e acreditava na verdade e em fazer a coisa certa. Agora ela está em paz.