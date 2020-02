Beyoncé censura fotos de sua apresentação em memorial ao Kobe Bryant

25/02/2020 | 15:10



Beyoncé é conhecida por ser perfeccionista em tudo o que faz. No memorial, em homenagem ao Kobe Bryant e sua filha, Gianna, que morreram no dia 26 de janeiro, em um acidente envolvendo um helicóptero, a artista proibiu que fotógrafos fizessem registros de sua performance. Algo que incomodou muito a imprensa. Um dos envolvidos na produção do evento, inconformado com a situação, fez um relato.

É ofensivo com a família do Kobe e os fãs, ela é muito controladora em relação à própria imagem, ela geralmente seleciona quais imagens dela são divulgadas, então os fotógrafos não foram autorizados a fazer imagens dela. Sério? Em um memorial? Nem mesmo a família do Michael Jackson fez isso.

Segundo informações do site New York Post, uma equipe do Staphe Center estava trabalhando para ter a certeza de que nenhuma câmera estaria focada em direção ao palco durante a apresentação.

É algo que não ajuda em nada a imagem da Beyoncé, só piora. O memorial não era dedicado a ela, nenhum dos outros participantes pediram isso, nem a Christina Aguilera ou a Alicia Keys, disse uma fonte ao site.

As únicas imagens oficiais da participação da artista, foram 10 fotos divulgadas na página da cantora na internet e um vídeo da apresentação compartilhado na conta oficial da NBA no Twitter.

Procurados pela imprensa internacional, a assessoria da artista não se pronunciou em relação às críticas feitas pelos jornalistas e fotógrafos que cobriram o evento.

A homenagem aconteceu na última segunda-feira, dia 24, realizado no Staples Center, casa do Los Angeles Lakers, time pelo qual Bryant jogou durante toda a sua carreira. A cantora interpretou os singles XO e Halo.