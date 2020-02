Antonia Fontenelle diz que viu Marcos Paulo durante desfile da Grande Rio

25/02/2020 | 14:10



Durante desfile da Grande Rio no último domingo, dia 23, um detalhe chamou a atenção dos que estavam assistindo: Antonia Fontenelle apareceu chorando no final do desfile. A atriz explicou o motivo inusitado em seu perfil no Instagram.

Vou contar um segredo pra vocês, ontem no finalzinho do desfile quando todas as forças já tinham acabado mesmo, tudo turvo na frente, eu vi com clareza o Marcos me aplaudindo, como se fosse em câmera lenta.

Muitos seguidores se emocionaram com o relato de Antonia, que teria visto uma aparição de seu marido Marcos Paulo, diretor e ator morto em 2012. Ela continuou falando que o viu em um homem que falou com ela:

Em seguida, um homem veio me parabenizar e ele dizia: Parabéns! Você cumpriu sua missão lindamente, eu só ouvi isso, porque ele continuou falando e eu só chorava. Mas não ouvia mais nada do que ele dizia, eu voltei a ver o Marcos novamente, o homem era o Marcos falando comigo.

Muitos comentários na postagem falavam sobre a forte ligação que a atriz tinha com o diretor: Marcos veio te ver, te assistir, vocês tem uma conexão além da vida, escreveu uma seguidora. De arrepiar, não é mesmo?