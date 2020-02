Palmeiras acerta renovação de contrato do Raphael Veiga por mais duas temporadas

25/02/2020 | 12:47



A diretoria do Palmeiras acertou nesta terça-feira a renovação de contrato com o meia Raphael Veiga, que está tendo oportunidades em campo neste início de ano no time comandado pelo treinador Vanderlei Luxemburgo. O vínculo, que terminaria em dezembro de 2021, foi estendido por mais duas temporadas - agora até o final de 2023.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, na Academia de Futebol, em São Paulo, o jogador mostrou muita felicidade em poder continuar por mais tempo no clube. "Estou muito feliz com essa renovação, me sinto valorizado, muito se falou de eu sair. Apareceram algumas coisas, mas estou feliz com esse momento, motivado. Já me sinto importante e valorizado", comemorou Raphael Veiga.

Ao final da temporada passada, depois da saída do técnico Mano Menezes, muito se falou de uma transferência para o Grêmio. Mas o meia quer mesmo agora é ter uma sequência de jogos, especialmente na Copa Libertadores. "Espero ter sequência. A Libertadores temos a ambição de ganhar, não conseguimos nos últimos anos. Mas acho que vamos conseguir coisas grandes neste ano", afirmou.

Na disputa por posição com Lucas Lima, Raphael Veiga foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, na quinta-feira passada. Ele, porém, não tem pressa para se tornar titular absoluto da equipe. "Eu já fui muito ansioso, hoje procuro desfrutar mais dos treinos e jogos. Tem ansiedade, que não me atrapalha. É algo que me motiva. Quero sempre jogar, mas tenho os pés no chão e sei que tudo vai acontecer na hora certa", destacou.

Em campo, nesta terça-feira, o atacante Rony, recém-contratado junto ao Athletico-PR, fez o seu primeiro treinamento com bola no Palmeiras. O jogador realizou somente trabalho físicos na segunda, assim como todo o elenco, que teve três dias de folga. A atividade ainda teve o retorno do goleiro Jailson aos gramados, participando mesmo em recuperação de amidalite.