25/02/2020 | 12:10



Fátima Bernardes está encantando neste Carnaval! Após surgir com um vestido prata icônico e se comparar com a personagem Jessica Rabbit, a apresentadora surpreendeu por conta do visual durante a transmissão do segundo dia de desfiles do Rio de Janeiro, que aconteceu na noite da última segunda-feira, dia 24.

Cheia de estilo, Fátima decidiu inovar e apareceu com as madeixas mais ruivas e até uma franja. Além disso, o look composto por um vestido preto brilhante e saltos da mesma cor, também chamou a atenção.

E você, aprovou esse visual da jornalista?