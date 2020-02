Em tratamento contra câncer, ator Leo Rosa curte desfile no Rio: 'Me senti forte'

25/02/2020 | 11:46



O ator Leonardo Rosa, de 36 anos, assistiu ao desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e refletiu sobre sua condição de saúde pelo Instagram. "Dois anos atrás assisti aos desfiles das escolas de samba do Rio deitado na maca do hospital, em Porto Alegre, fazendo quimioterapia. Muito debilitado. Hoje vi ao vivo", escreveu ele, que opta por não dar detalhes sobre o tipo de câncer. "Me senti forte. Noite de muito amor", completou.

Leonardo Rosa lida com a doença desde 2017 e a trata com terapia Gerson - baseada em princípios naturais - após uma imersão no método em Tijuana, no México.

Ele fez vaquinhas ao longo do processo para custear os cuidados.

Em setembro de 2019, o ator retornou ao Brasil para continuar os tratamentos em sua casa, no Rio de Janeiro.

Segundo ele, os procedimentos se estendem por dois anos e já demonstraram um "avanço significativo" com a diminuição em 60% no tamanho do tumor.