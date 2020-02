25/02/2020 | 11:44



Um hotel nas Ilhas Canárias, na Espanha, foi colocado em quarentena nesta terça-feira após um médico italiano hospedado no local ter sido testado positivamente para o coronavírus. Ele é da região norte da Itália, que concentra a maior parte dos 283 casos confirmados no país.

Os cerca de mil turistas hospedados no H10 Adeje Palace estão impedidos de deixar o local, de acordo com autoridades da cidade de Adeje e com a mídia espanhola.

As Ilhas Canárias, um arquipélago a 100 quilômetros da costa oeste da África, são um popular destino turístico para europeus durante todo o ano. Muitos italianos estão passando as férias de meio de inverno no local. Fonte: Associated Press.