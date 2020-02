Três homens são presos em duas ocorrências de roubo de carro

Do Dgabc.com.br



25/02/2020 | 11:17



Equipes do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam na noite desta segunda-feira (24), em Santo André, dois homens por roubo de carro. Em outra ocorrência, PMs da Força Tática do 6º BPMM (Batalhão da Polícia Militar Metropolitana) prenderam um terceiro indivíduo no Jardim Cristiane, pelo roubo de um segundo veículo.

Durante Operação Carnaval Mais Seguro, a equipe realizava patrulhamento no município, quando foram acionados para dar apoio a viaturas que acompanhavam um carro que tinha sido roubado instantes antes.

Na fuga, os criminosos se chocaram contra uma mureta e se evadiram a pé, sendo alcançados pelos policiais algumas ruas a frente.

Na segunda ocorrência, por volta das 21h, equipe da Força Tática se deparou com um Renaut Captur branco em alta velocidade.

Após ordem de parada que não foi obedecida, os agentes realizaram um breve acompanhamento. Durante abordagem pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas após pesquisa sobre a placa do veículo, os policiais foram informados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), que o mesmo havia sido roubado anteriormente.

O criminoso foi encaminhado para o 1º DP (Centro) de Santo André, onde o caso foi registrado. O indivíduo, que não teve a identidade revelada, permanece à disposição da Justiça.