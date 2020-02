Na Sapucaí, Deborah Secco aposta em fantasia ousada, samba com garis e diz: - Daqui a pouco não vai dar mais

25/02/2020 | 11:11



Depois de chamar a atenção na primeira noite de desfiles das escolas de samba do grupo especial na noite de domingo, dia 23, Deborah Secco atraiu mais uma vez todos os olhares para si na segunda-feira, dia 24. Isso porque, mais uma vez, ela apareceu com uma fantasia ousada. Com uma capa de couro sintético costurado em uma segunda pele, tapa sexo e adesivos nos mamilos, a atriz ostentou o corpão e revelou ao colunista Leo Dias que está aproveitando enquanto pode.

- A fantasia é uma super-heroína que defende a possibilidade da mulher ser quem ela quer. Ela é divertida e estou feliz em usá-la. Nesse Carnaval estou colocando o corpo para jogo porque daqui a pouco não vai dar mais, tem que aproveitar, brincou aos risos a mãe de Maria Flor.

É claro que a atriz foi ovacionada na avenida ao posar com a roupa reveladora no meio da avenida do samba. E ela ainda aproveitou para posar com algumas das pessoas que estavam desfilando. Diva, né?

Mas não foi só. Entre um desfile e outro, Deborah foi para a avenida. A bela também sambou e posou para as lentes dos fotógrafos com um dos grandes símbolos do Carnaval do Rio, o Gari Renato Sorriso.