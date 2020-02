25/02/2020 | 11:11



Anitta não posou só uma, mas sim duas vezes com seu suposto novo affair durante o Carnaval 2020. Enquanto curtia um camarote na Marquês de Sapucaí, no último domingo, dia 23, a cantora foi clicada com Gabriel David, filho de Anísio Abrahão David, presidente da escola de samba Beija-flor, e os dois foram flagrados no maior clima de romance.

De acordo com o colunista Leo Dias, os dois estão vivendo um romance e Gabriel até revelou que pediu a opinião da cantora em um ensaio da Beija-Flor. O jovem de 22 anos de idade contou que Anitta assistiu ao ensaio da comissão de frente da agremiação, e ainda afirmou que foi uma honra ouvi-la.

E aí, será que essa relação vai para a frente?