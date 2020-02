Internautas pedem expulsão de Daniel, sisters choram e alvo do próximo paredão é definido

25/02/2020 | 11:10



Se no dia anterior os brothers colocaram fogo no parquinho, agora, na madrugada desta terça-feira, dia 25, a casa ficou marcada por muita reflexão e, é claro, chororô. Em clima de paredão, rodinhas de conversa se formaram, desabafos foram feitos e algumas estratégias traçadas. Mas, além de tudo isso, o programa também rendeu uma nova polêmica na web e uma hashtag pedindo expulsão ficou entre os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter. Vem entender!

Durante uma conversa em grupo, Daniel acabou se tornando alvo de críticas após colocar a mão na perna de Gizelly. A advogada, que aparentou ter se incomodado, afastou a mão do ator, que em outro momento a abraçou e foi mais uma vez afastado. As cenas revoltaram alguns internautas, que acusaram Daniel de assédio e pediram sua expulsão. Vish!

Não é de hoje que Daniel quem dando o que falar e Gizelly vira e mexe dá uns toques em Marcela, que está se relacionando com o ator. Enquanto conversavam no quarto, a advogada ressaltou que os dois estão ficando muito tempo sozinhos e que isso pode influenciar no jogo. A médica afirma que está se sentindo vulnerável e, na sequência, analisa outros participantes. Para ela, Flayslane não está sendo verdadeira e também revelou que tem medo de ser manipulada por Pyong Lee. Tenso, hein?

Quem também chorou foi Mari Gonzalez, que declarou estar sendo muito difícil participar do BBB20, e também Boca Rosa, a emparedada da semana. Amparada por Guilherme, a influenciadora digital caiu no choro ao dizer:

- Amigo, obrigado por tudo, tá? Você foi minha companhia aqui dentro quando eu não tinha ninguém. Obrigada, tá?.

Os dois ficaram abraçados por um tempo e, depois, Boca Rosa quis saber sobre o relacionamento do modelo com Gabi Martins. Guilherme, por sua vez, achou a pergunta estranha e fugiu do assunto...

...Porém, a conversa entre eles não acabou por aqui, e os brothers discutiram sobre o rumo do jogo. Ainda na área externa, Guilherme, Flayslane, Bianca e Victor Hugo revelaram o mais novo alvo do programa: Pyong. Para eles, o hipnólogo é um dos participantes mais fortes do reality e o modelo afirmou que, se pegar o líder, irá colocá-lo no paredão.

Muita treta esse BBB20, hein? Boca Rosa, Flayslane e Felipe Prior estão na berlinda e, na noite desta terça-feira, dia 25, um deles irá deixar o programa para reencontrar com a família. Porém, de acordo com o jornal Extra, caso a influenciadora digital seja eliminada, seu namorado não estará presente para recebê-la. A publicação afirma que Diogo, cantor da banda Melim, não estará presente na ocasião pois tem um show marcado em um camarote na Marquês de Sapucaí. A possível ausência dele causou um alvoroço na web e não faltou gente questionando se os dois ainda estão juntos. Mas também, não é por menos, né? Após Boca Rosa confessar que Instagram. Ai ai...