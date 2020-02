25/02/2020 | 11:10



Lexa já vinha se mostrando ansiosa para a sua estreia como Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca há tempos. E na noite da última segunda-feira, dia 24, finalmente chegou o dia da cantora desfilar à frente da bateria. Como de costume, ela ostentou o corpão com uma fantasia cheia de cristais e com um fio-dental daqueles.

No entanto, sua estreia teve um ponto que também chamou a atenção. Enquanto mostrava o samba no pé, ela acabou se desequilibrando e caiu na avenida do samba.

Ao final do desfile, ela ainda foi entrevistada pela Globo, quando falou do tombo:

- Está tudo bem, gente. Eu caí e levantei assim como diversas vezes na minha vida, mas estou muito feliz.