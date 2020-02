Atuações fracas contra times em crise trazem problemas ao EC São Bernardo

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



25/02/2020 | 00:01



Tropeçar contra times que não estão bem na classificação é a atual dor de cabeça do EC São Bernardo na Série A-3 do Campeonato Paulista. Assim como aconteceu contra o Marília que só venceu o Cachorrão ate agora em sete rodadas, o time permitiu o revés por 2 a 0 diante do Primavera, sábado, no Interior, e viu o time de Indaiatuba escapar da lanterna da competição.



Mas como não dá tempo para ficar lamentando, o atacante Esquerdinha, que vem ganhando oportunidades no time titular, vê crescimento no EC São Bernardo, que ocupa a sexta posição, ou seja, dentro do grupo dos oito primeiros que avançam à próxima fase.



“Estou feliz com as chances recentes. Só tenho que agradecer a confiança da comissão técnica em mim. Sei que a Série A-3 é muito difícil, mas tenho certeza de que estamos no caminho certo. Estamos melhorando a cada jogo e vamos encontrar a consistência necessária para conseguir os objetivos”, projetou Esquerdinha.



O atacante, que está atuando ao lado de Victor Sapo e Chuck, destaca a confiança que é dada pelos companheiros. “É muito gratificante porque eles conversam bastante comigo. Sei que sempre é para o meu melhor e para o meu crescimento. Com isso me sinto privilegiado em ter eles ao meu lado”, completou.



O Cachorrão volta a jogar no sábado, contra o Rio Preto, às 15h, no 1° de Maio.