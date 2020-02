Tigre espera usar revés em casa para a Portuguesa Santista como aprendizado

Anderson Fattori

25/02/2020 | 00:01



A derrota (2 a 1) no duelo direto contra a Portuguesa Santista, sábado, trouxe reflexões ao São Bernardo, que parecia encaminhado para conquistar a classificação antecipada à próxima fase da Série A-2. Segundo o técnico Marcelo Veiga, o revés foi reflexo de atuação bem abaixo da esperada.



“A Portuguesa Santista soube aproveitar nossos erros. Temos que ter calma e tranquilidade nesse momento, pois temos de levar essa derrota como aprendizado”, avaliou Veiga, que identificou falhas individuais na partida. “Vamos aproveitar a semana de treinamento para corrigir esses vacilos que tivemos contra a Portuguesa Santista. Tivemos peças que não funcionaram na partida e temos de rever algumas ideias. Na Série A-2 sabemos que não tem jogo fácil. E temos de buscar esses pontos perdidos em casa nos próximos jogos”, acrescentou.



Artilheiro da equipe, com cinco gols, o atacante Marlyson se mostrou irritado com o resultado, mas está confiante na recuperação. “A gente fica chateado em ser derrotado em casa. Tivemos erros táticos que não podemos repetir, mas isso fica para o Veiga resolver, porque ele sabe muito bem como organizar a nossa equipe. Com certeza vamos aproveitar essa semana de treinos para ter uma postura diferente lá contra o Juventus”, projetou o camisa 9, referindo-se ao confronto de domingo, na Rua Javari, em São Paulo.