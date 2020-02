Luan Dias fala em melhor sensação da vida após marcar contra o Corinthians

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



25/02/2020 | 00:01



Luan Dias havia dito na véspera do confronto contra o Corinthians que estava feliz por participar de partida histórica para o Inamar e também para Diadema. Mas talvez o meia, revelado nas categorias de base do Netuno, não imaginasse o quanto o jogo se tornaria especial para ele. Autor do gol de empate ainda no primeiro tempo, o jovem de 22 anos tentou descrever a emoção que viveu quando viu a bola passar pelo goleiro Cássio.



“Felicidade imensa em poder fazer um gol em um time grande. Não tem sensação melhor. Sei da história do clube. Sei que era importante a gente buscar esta vitória e também sabia que era muito difícil ganhar do Corinthians, que é uma a equipe muito qualificada”, avaliou o jogador.



Luan também destacou a importância de conquistar os três pontos que deram respiro na luta contra o rebaixamento e colocaram o Água Santa, agora com oito pontos, na segunda posição do Grupo A, atrás apenas do Santos (11), ou seja, na zona de classificação para as quartas de final. “São três pontos que vão nos ajudar na sequência do campeonato”, constatou o atleta.



O time, que ainda não perdeu sob o comando do técnico Pintado – duas vitórias e dois empates –, tem a semana livre para treinar e só volta a campo na sexta-feira, quando desafia o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela oitava rodada do Paulistão.