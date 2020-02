São Caetano põe fim a sequência ruim e retorna ao G-8 da Série A-2

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



24/02/2020 | 22:04



Nem nos melhores sonhos o atacante Bruno Moraes podia imaginar estreia como a de ontem pelo São Caetano. O experiente atacante, revelado pelo Santo André, marcou dois gols na vitória do Azulão sobre o São Bento por 3 a 1, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, que levou o clube do Grande ABC de volta ao G-8, grupos dos clubes que avançam à segunda fase da Série A-2.

O resultado interrompe série de três partidas sem vitórias do São Caetano, que tinha perdido os dois últimos compromissos. Com 11 pontos, o Azulão alcançou Rio Claro e Taubaté na classificação, mas fica à frente, em sexto, pelos critérios de desempate.

Mesmo passadas oito rodadas da Série A-2, o São Caetano ainda está em construção e o jogo de ontem mostrou isso. O técnico Alexandre Gallo promoveu as estreias do lateral-esquerdo Acácio e do atacante Bruno Moraes, além de trazer o meia Madson pela primeira vez entre os reservas – já o zagueiro Domingos, anunciado na semana passada, ainda busca melhor condição física. Além disso, improvisou o volante Índio do lado direito da zaga.

A expectativa de jogo difícil porque envolvia as duas equipes rebaixadas da Série A-1 na última temporada aos poucos foi caindo por terra, na medida em que a equipe de Sorocaba, em 15º e na zona de rebaixamento para a Série A-3, mostrava suas fragilidades, principalmente defensivas.

O primeiro gol saiu logo aos sete minutos, quando Bruno Moraes chutou da entrada da área, a bola desviou na zaga e fugiu totalmente do alcance do goleiro Lucas Macanhan.

O São Bento ainda tentou o empate, mas falha grotesca da defesa complicou tudo. Aos 23, o zagueiro Douglas Assis e o goleiro se atrapalharam, a bola sobrou livre para Bruno Moraes, mais conhecido como General pela forma como comemora seus gols, marcar outra vez. Ainda no fim do primeiro tempo, o lateral-direito Alex Reinaldo arriscou chute de fora da área e contou com mais um desvio da defesa para ampliar o placar: 3 a 0.

Com a vitória praticamente consumada, o São Caetano tirou o pé no segundo tempo. Se limitou a suportar as raras investidas ofensivas do São Bento, que não mostrava sinais de reação, mesmo atuando ao lado dos seus torcedores.

Desta forma, o time comandado pelo técnico Alexandre Gallo cadenciou o jogo e esperou pelo apito final. Já no apagar das luzes, Luan, aproveitando rebote de Luiz Daniel deu números finais ao duelo.