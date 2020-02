Da Redação

Do Diário do Grande ABC



24/02/2020 | 21:56



O corpo do pedreiro Gildo de Assis da Silva, 35 anos, foi encontrado carbonizado ontem à tarde, na Rua João Antônio de Souza, no Jardim Silvina, em São Bernardo, local onde residia. <EM>De acordo com informação do BO (Boletim de Ocorrência) registrado no 6º DP (Baeta Neves) da cidade, o pedreiro foi executado e depois teve seu corpo queimado junto a pneus, um colchão e um sofá. Ele morava na via, no sexto barraco.

Conforme relato de seu irmão, Genivaldo de Assis da Silva, presente na elaboração do BO, a última vez que ele viu Gildo foi na sexta-feira, por volta das 14h40, enquanto ainda trabalhava. Ele contou que seu irmão estava alterado, sob efeito de drogas, quando disse que mataria um cara que mexeu com sua mulher – Genivaldo relatou desconhecer a moça. Ele relatou ainda que a vítima era usuária de maconha, crack e cocaína, no entanto, desconhece dívidas com relação a traficantes