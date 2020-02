Parque Chico Mendes reúne 3.000 foliões

Yasmin Assagra

Diário do Grande ABC



24/02/2020 | 21:33



Munícipes de São Caetano aproveitaram a trégua das garoas e do tempo nublado para curtirem o terceiro dia de Carnaval no Espaço Verde Chico Mendes, no bairro Cerâmica, ontem. A festa, parceria entre a Prefeitura e o Sesc do município, reuniu pelo menos 3.000 pessoas na Folia, que teve início às 14h30. Na ocasião, a música ficou por conta do Cortejo Lira dos Anjos e Folias Brasileiras.

A secretária Tatiana Bernardino, 35 anos, foi até o parque acompanhada do marido, o projetista Paulo Bernardino, 35, e de sua filha, Ágatha Bernardino, 7. Contou que todos os anos participam do Carnaval no local. “É bem familiar, de acesso fácil para comer e agradável pelas músicas. Este ano viemos nos três dias de festa”, disse Tatiana.

Segundo o secretário de Cultura da cidade, João Manoel da Costa, desde sábado até ontem, cerca de 13 mil foliões haviam passado pelo parque. “Os esforços foram formados para todos os dias de festa. Segurança, limpeza, saúde e atrações fizeram parte do Carnaval”, destacou. “A expectativa para amanhã (hoje) é de pelo menos 2.000 pessoas”, comentou.

A programação no Chico Mendes segue até hoje, a partir das 11h até as 16h30, com a banda Velha Guarda Musical que encerra o evento.

EM SÃO PAULO - Hoje, a partir das 15h30, acontece a apuração dos desfiles das escolas de samba de São Paulo. No primeiro dia,Dragões da Real, Mancha Verde e Tom Maior foram destaques do Grupo Especial paulistano. Já no segundo, Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre e Vila Maria impressionaram o público com suas atuações.