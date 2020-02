Da Redação



24/02/2020 | 19:14



Duas pessoas foram presas ontem pelas equipes do 6° BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) do Grande ABC. As ações policiais foram realizadas nas comunidades da Coca e no Jardim Gazuza, ambos em Diadema. No local, uma pessoa já procurada pela justiça pelo crime de tráfico de drogas foi encontrada. Em São Bernardo, a ação policial foi no bairro do Ferrazópolis, com a prisão de mais um homem, munido de drogas e dinheiro.