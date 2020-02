Livro fala sobre a riqueza cultural da maior festa brasileira

Miriam Gimenes



24/02/2020



Blocos de rua, festas em salão, escolas de samba. Diversas são as formas de ‘pular’ o Carnaval. Mas para saber a fundo a origem da maior festa popular brasileira, a editora Sesc publicou o livro Carne Vale – O Imaginário Carnavalesco na Cultura Brasileira (152 páginas, R$ 115). A obra, organizada por Roberto Moreira S. Cruz, traça um extenso panorama da diversidade e da criatividade carnavalescas.

Quem apreciar as páginas dessa publicação irá ver desenhos, fotografias, músicas, gravuras e muitos outros elementos que buscam reconstruir a história dessa grande festa em uma linha do tempo que tem início no fim do século XVIII, com os desenhos de Carlos Julião, estendendo-se até a contemporaneidade de Glauber Rocha, Lygia Pape e Hélio Oiticica, passando pelas gravuras dos viajantes Debret e Rugendas e chegando à visão neobarroca de Arthur Omar e Eder Santos.