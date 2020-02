Espetáculo em São Paulo encena a saga de refugiados

Miriam Gimenes



24/02/2020 | 22:20



O coletivo O Bonde se prepara para apresentar sábado, às 16h, no Sesc Vila Mariana (Rua Pelotas, 141), em São Paulo, o espetáculo infantil Quando eu Morrer, Vou Contar Tudo a Deus. No palco, elenco traz a história do garoto marfinense Abou, encontrado em 2015 em uma mala de viagem cruzando ilegalmente a fronteira do Marrocos com a Espanha.

De forma lúdica e poética, o coletivo retrata a situação de abandono e ausência de condições básicas de sobrevivência a que muitas crianças são submetidas, sobretudo as negras, no processo de imigração em massa de africanos para o continente europeu. Este é o ponto de partida para a construção do espetáculo baseado no texto homônimo da dramaturga, cronista e roteirista negra Maria Shu. “O Abou é um grande guerreiro, que lida com a pobreza, com a fome e com a condição de refugiado, mas encontra forças para ressignificar a realidade em que está inserido”. Os ingressos custam de R$ 6 a R$ 20 e podem ser comprados em www.sescsp.org.br.