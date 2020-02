Organizadores de evento fugiram sem prestar socorro às vítimas

Vanessa Soares

Do Dgabc.com.br



24/02/2020 | 16:44



Os organizadores do evento beneficente no bairro Planalto, em São Bernardo, na tarde de domingo, que acabou com o tombamento de caminhão de som e 13 feridos, sendo uma mulher de 37 anos e 12 crianças entre 4 e 12, fugiram do local sem prestar socorro às vítimas.

De acordo com boletim de ocorrência registrado no 3º DP (Assunção), a ação oferecia cortes de cabelo gratuitos para crianças e o caminhão de som foi contratado para animar a festa. Quando o evento terminou, um dos responsáveis, conhecido como Marcos ABC, solicitou a Hermes Martins da Silva, 55, que conduzia o veículo, para subir na carroceria junto com algumas crianças para tirar foto, e pediu que dessem uma volta pelo bairro para mostrar o novo visual dos pequenos para vizinhança.

Na curva entre as ruas Agostinho Campi e Oneda, a carroceria se desprendeu do veículo e tombou, derrubando todos que estavam em cima.

A Prefeitura de Diadema confirmou que recebeu cinco pacientes do acidente no Hospital Municipal de Piraporinha. Quatro foram transferidos para hospitais particulares e um, em estado mais grave, para o Hospital estadual Mário Covas, em Santo André, onde passou por cirurgia. Até o fechamento desta edição não havia informações sobre seu estado de saúde.

As outras oito vítimas foram encaminhadas para o PS (Pronto-Socorro) Central de São Bernardo. Em nota, a Prefeitura são-bernardense informou, por meio da Secretaria de Saúde, que sete foram medicadas e tiveram alta. “Um único paciente, que foi transferido para o Hospital estadual Serraria, em Diadema, retornou ao PS Central para reavaliação médica e segue internado para observação e medicação, sem gravidade.”

A administração municipal declarou ainda que o evento não tinha autorização da Prefeitura. “A situação segue em apuração”, finalizou.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa (sem intenção) na direção de veículo automotor. O caminhão, assim como a carroceria, foram apreendidos para perícia. A polícia realizou teste de bafômetro do motorista, mas o exame deu negativo.