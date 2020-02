Após polêmicas no BBB20, Diogo Melim se pronuncia sobre seguir Rafa Kalimann: Jamais faria algo com a intenção de prejudicar a Bianca

24/02/2020 | 16:10



Rafa Kalimann e Bianca Andrade já mostraram diversas vezes, durante o convívio no BBB20, que não se dão nada bem, e no último domingo, dia 23, as duas tiveram uma baita discussão após a missionária indicar a influencer ao Paredão.

Após a polêmica e com os dois times da casa já bem definidos, alguns fãs de Bianca foram até o Instagram de Diogo Melim, namorado da influencer, e descobriram que ele segue Rafa! Isso foi o suficiente para que o vocalista da banda Melim passasse a receber várias críticas nas redes sociais - apesar de estar em um relacionamento com a blogueira, ele não tem se posicionado muito a favor de Bia, e depois que ela admitiu que gostaria de beijar Guilherme, ele até deletou as fotos do casal na rede social.

Após a repercussão de seu follow em Rafa, Diogo decidiu usar o Twitter para se defender. Ele disse que já seguia Rafa, Manu Gavassi - amiga da missionária dentro da casa - e Gabi Martins - atual namorada de Guilherme - desde antes do confinamento, e que não tinha a intenção de magoar Bianca.

Oi gente, só pra deixar claro que eu já seguia a Rafa, a Gabi e a Manu há milênios, anos antes do BBB inclusive. Jamais faria algo com a intenção de provocar, prejudicar ou debochar da Bia. Não acredito no ódio como resposta para absolutamente nada.

Eita! Apesar da explicação, muitos fãs de Bianca criticaram a atitude de Diogo. Uma internauta escreveu:

Que raio de homem é você que segue a inimiga da sua namorada? Decepcionante.