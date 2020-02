Fonoaudióloga de Anitta proíbe a cantora de beber durante o Carnaval

24/02/2020 | 16:10



E nem só de folia vive o Carnaval! A festa também rende diversas polêmicas, e alguns assuntos acabam dando o que falar.

Em entrevista para a colunista Monica Bergamo, Anitta revelou que passará a data sóbria este ano, por recomendações médicas: - A minha fono[audióloga] pediu para eu não beber, por causa da minha voz. A cantora, que foi atração do Nosso Camarote, área VIP dentro da Sapucaí, contou que por conta da falta de álcool, não sabe se irá causar nesse Carnaval.

Anitta pode não ter pensado em virar notícia por polêmicas nesse Carnaval, mas acabou dando o que falar por conta de seu ex, Pedro Scooby. De acordo com o colunista Leo Dias, o surfista chegou no Nosso Camarote acompanhado de Cintia Dicker, mostrando que o relacionamento está firme e forte.

Os dois, no entanto, foram vistos separados durante o show de Anitta, e enquanto a cantora apresentava a canção Cobertor, o surfista foi flagrado emocionado na multidão. Eita!