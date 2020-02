'Carnaval é uma mentira', diz Andressa Urach, longe dos desfiles

24/02/2020 | 16:09



Andressa Urach, ex-modelo e ex-participante de A Fazenda, publicou um texto em seu Instagram na madrugada desta segunda-feira, 24, criticando as festividades do carnaval no Brasil.

"O carnaval é uma mentira. Você está rodeado de várias pessoas, mas se sente sozinho. Você bebe para esquecer, usa drogas para tentar ser feliz, dorme com várias pessoas para fingir que usa os outros, só que no final você é quem foi usado", escreveu.

Na sequência, prosseguiu: "Tudo isso eu vivi, regalado de muito dinheiro e fama. Não estou julgando, e sim afirmando o que vivi, você pode até vir argumentar, mas no fundo sabe que é a verdade".

Andressa Urach ficou conhecida principalmente por trabalhos na televisão que a levaram a participar do reality show da Record A Fazenda, onde protagonizou inúmeros momentos polêmicos - incluindo brigas com cusparadas.

Após ser internada na UTI por conta de complicações pelo uso de hidrogel em suas pernas em 2014, a ex-modelo se converteu religiosamente. Em 2019, foi nomeada para um cargo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no qual recebeu mais de R$ 7,5 mil por mês.

Confira abaixo a postagem feita por Andressa Urach sobre o carnaval: