Bruna Griphao desmente boatos sobre Gabigol, mas é clicada em mesmo camarote de jogador

24/02/2020 | 14:11



Bruna Griphao e Gabigol teriam sido vistos saindo juntos de um camarote da Sapucaí na noite do último sábado, dia 22, segundo a colunista Fábia Oliveira do jornal O Dia. É claro que o suposto novo casal gerou o maior burburinho, porém a atriz resolveu dar um ponto final nessa história durante sua passagem em outro camarote na noite do último domingo, dia 23.

Em entrevista para o colunista Leo Dias, Bruna desmentiu os boatos de que estaria vivendo um affair com o jogador:

- Falaram que eu saí com ele, acompanhando, mas não tem nada do que estão dizendo. É fake news.

Ela também falou que está livre e ainda não se envolveu com ninguém durante o Carnaval:

- Estou solteira, sim. Ainda não beijei na boca, mas quem sabe né?

Mesmo desmentindo a história, ainda há rumores de que está sim rolando algo entre os dois, já que ambos estavam no mesmo camarote novamente no domingo de Carnaval. Será?

Lembrando que antes mesmo do Carnaval começar, Leo Dias contou em sua coluna que a irmã de Neymar, Rafaella, estaria esperando um menino de Gabigol.