Durante tratamento contra câncer, Ana Maria Braga se emociona com homenagem do É De Casa: - O dia ficou ensolarado por aqui

24/02/2020 | 14:11



Ana Maria Braga recebeu uma homenagem bem especial no último fim de semana. A apresentadora, que está afastada do Mais Você enquanto passa pelo tratamento contra o câncer no pulmão, foi lembrada durante a edição de Carnaval do programa É De Casa que foi ao ar no último sábado, dia 22.

Na atração matinal, os apresentadores Patricia Poeta, Cissa Guimarães, Ana Furtado e Zeca Camargo usaram abadás do bloco Acorda, Menina com o rosto de Ana estampado. Ela compartilhou a foto em seu Instagram e, na legenda, se mostrou emocionada com a homenagem:

Em casa saindo da minha segunda químio[terapia], e emocionada recebo esta linda homenagem dos amigos do É De Casa. O dia ficou ensolarado e feliz por aqui. Bate coração.

Ana Furtado escreveu na legenda:

Muito amor para você!, seguido de alguns emojis de coração.