24/02/2020 | 14:11



Glamour Garcia chamou a atenção ao aparecer com um vestido transparente em seu Instagram. No último domingo, dia 23, a atriz participou do Baile do Copa, no Rio de Janeiro, e optou por um modelito que deixava os seus seios totalmente à mostra. Já a saia do vestido tinha algumas homenagens à capital carioca, como Cristo Redentor.

O look de Glamour foi idealizado pela stylist Anna Operman. A beleza foi feita por Yago Maia e esse arranjo nos cabelos da artista é do profissional Ramon Quinhones. As joias são da Monte Carlo e o tão comentado vestido é do atelier de Marcio Ferreira.

Arrasou, né?