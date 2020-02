Tatá Werneck dá festa com tema surf para comemorar mêsversário da filha e se declara: Você mudou tudo em mim

24/02/2020 | 14:10



Dá pra acreditar que Clara Maria já completou quatro meses de vida? A filha de Tatá Werneck e Rafael Vitti celebrou o mêsversário no último domingo, dia 23, com uma festa tema surf, e ganhou uma declaração fofa - e bem humorada - da mamãe. Tatá escreveu na legenda de um clique:

Feliz quatro meses, grande amor da minha vida! Você mudou tudo em mim! Você me melhora! E tô com tendinite nos braços porque você tá com oito quilos! Te amo mais que tudo.

Fofo, né?

O tema do mêsversário de Clara em fevereiro foi uma homenagem ao papai Rafael Vitti, já que o ator adora surfar. A festa contou com muitos tons pastéis, várias kombis coloridas, no maior estilo hippie, e até mesmo uma bonequinha de cabelos pretos e biquíni vermelho. Será que é a pequena quando for mais velha?

Até mesmo os docinhos foram temáticos, com desenhos de pranchas, ondas, chinelos e baldes de areia. Uma fofura!

Além de se declarar para a filha, Tatá também publicou uma foto em família e brincou na legenda:

Nada na vida é mais importante do que vocês pra mim. Só Deus. Minha mãe e minha avó. E meus gatos. De resto mais nada. E uma cômoda linda antiga que eu tenho. Só. Nada. E olha essa calça que eu tô usando? Também é linda. (Tô zoando, obviamente. Vocês são tudo que eu mais amo e agradeço muito a Deus a família que ele me deu! Amém!).

Já no Twitter, ela brincou com o penteado de Clara Maria:

Minha filha tão nova caindo no truque da praticidade da franja.

Quem também adora essa família?