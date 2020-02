24/02/2020 | 13:10



A internet não perdoa nunca e, vez ou outra, famosos viram memes que ganham grande repercussão! Desta vez a própria Fátima Bernardes já se adiantou e criou um meme dela mesma sendo comparada a um desenho animado.

Tudo aconteceu quando a apresentadora e jornalista escolheu um look com decote e fenda - que a deixou para lá de linda - para trabalhar no Carnaval do Rio de Janeiro de 2020.

Já prevendo as brincadeiras, ela compartilhou em seu Instagram uma montagem em que aparece ao lado de Jessica Rabbit.