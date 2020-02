Mãe de Sabrina Sato, Kika Sato fala sobre segunda gravidez da filha: - Mais pra frente

24/02/2020 | 12:11



O Carnaval de Sabrina Sato está agitado, mas a apresentadora está vivendo a folia muito bem acompanhada. No ultimo sábado, dia 22, ela desfilou como Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo, e foi prestigiada pela mãe, Kika Sato, que observou tudo do camarote. Durante a ocasião, a vovó de Zoe conversou com a imprensa e, de acordo com o IstoÉ Gente, deu alguns detalhes sobre a vida profissional e pessoal de Sabrina.

No dia 8 de março vai ao ar na Record TV o novo Domingo Show, atração que será comandada pela apresentadora. Sobre o programa, Dona Kika contou alguns detalhes:

- Ai, gente, vocês não podem perder que vai estar demais. Nas gravações eu dei tanta, tanta risada, vai ter muitos famosos participando do programa. A Sabrina está trabalhando muito, contou ela.

Questionada sobre a ausência de Zoe no desfile de Carnaval, a vovó afirmou que este ano ela ficou com o pai, Duda Nagle:

- Não dá para a Zoe vir para o Carnaval, ela está com o Duda em casa.

E, falando em filho, Dona Kika também deu sua opinião sobre a possibilidade vir mais um netinho em breve:

- Mais pra frente. Ela está focada no trabalho. Este ano, eu acho que não.