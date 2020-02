Após surgir com fantasia de sapo, Anitta posa com suposto affair em camarote na Sapucaí!

24/02/2020 | 12:11



Anitta não para! No Carnaval 2020 a cantora está arrasando nas fantasias e, no último domingo, dia 23, não foi diferente. Ela, que declarou que neste ano vai seguir o tema mundo animal, surgiu como um sapo para se apresentar no Jóquei Clube em São Paulo, e compartilhou tudo nas redes sociais.

Em seu Instagram Stories, a cantora revelou que fez sua própria maquiagem por conta da correira do Carnaval.

No mesmo dia, horas mais tarde, a cantora seguiu para o Rio de Janeiro, onde também se apresentou em um camarote na Sapucaí. Lá, ela se inspirou em uma lagarta na hora de escolher o look!

Por fim, Anitta parou para curtir a folia e acabou posando com seu suposto affair na ocasião: Gabriel David, de 22 anos de idade. Ele é filho de Anísio Abrahão David, o presidente da escola de samba Beija-flor e uma das figuras mais importantes do Carnaval carioca.

No clique, além do suposto casal, Carol Sampaio também estava presente.