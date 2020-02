24/02/2020 | 12:11



No último domingo, dia 23, Paolla Oliveira compareceu ao Nosso Camarote Bradesco depois de desfilar pela Grande Rio no Carnaval do Rio de Janeiro. No evento, a atriz posou ao lado do suposto namorado, Douglas Maluf, pela primeira vez.

Em entrevista ao jornal Extra, Paolla não quis assumir nenhum relacionamento - e ainda mandou uma mensagem um tanto quanto enigmática:

- Nossa! Você quer que eu responda como aquelas perguntas que fazem no Stories do Instagram. Ah, assumir é viver.

Paolla e Douglas ainda saíram juntinhos do camarote no fim da noite. E aí, será que está rolando?