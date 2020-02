Bianca Andrade, Flayslane e Felipe Prior estão no paredão do BBB20

24/02/2020 | 12:10



Depois da eliminação de Lucas Gallina, o jogo no BBB 20 continuou normalmente, mas só para alguns. Felipe Prior ficou bastante abalado com a saída do seu melhor amigo de confinamento e até fez alguns comentários com quem gostaria de estar no paredão. Que no caso era o Pyong Lee, mas na posição atual não daria para os dois se enfrentarem porque o hipnólogo faturou o anjo da semana.

Sendo assim, Pyong teve a chance de dar a imunidade para alguém da casa e ele escolheu Daniel. Portanto, o gaúcho não poderia ser votado pelos outros participantes da casa mais vigiada do Brasil. Flaylasne não teve a mesma sorte e durante a disputa do líder da semana na última terça-feira, dia 18, ela acabou sendo indicada para o paredão por Rafa Kaliman, que venceu a prova e garantiu mais uma semana na casa como líder.

Tiago Leifert já tinha comentando anteriormente com o público, que a líder da semana teria poderes diferenciados dos outros que já passaram por este posto, tudo porque ela indicou alguém durante a prova e ela teria que indicar uma segunda pessoa durante o ao vivo deste domingo, dia 23. E Rafa Kaliman escolheu Bianca Andrade para ocupar o segundo lugar na berlinda.

Mas não acabou por aí, não! O apresentador comentou anteriormente que o paredão desta semana seria formado por três pessoas, portanto, a casa também tinha a chance de votar e escolher mais uma pessoa e eles escolheram Felipe Prior. Sendo assim, Flayslane, Bianca Andrade e Felipe Prior estão no paredão! E para piorar um pouquinho a situação, eles não encarariam a prova bate e volta e vão disputar direto a preferência do público.

E agora, para quem vai a sua torcida?