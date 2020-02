Após formação do paredão, Boca Rosa e Flayslane tiram satisfação com Rafa Kalimann: - Você é dissimulada

24/02/2020 | 10:10



Em meio ao clima de alegria proporcionado pelo Carnaval, os brothers do BBB20 brigaram muito após a formação da berlinda. Os emparedados Bianca Andrade, Flayslane e Felipe Prior não gostaram do resultado e decidiram que o silêncio não era uma opção... Confira tudo que rolou na madrugada desta segunda-feira, dia 24!

Após a formação do paredão, Flayslane decidiu tirar satisfação com Rafa Kalimann. Irritada, a paraibana falou:

- Na primeira oportunidade, você deixou sua máscara cair. Ela [Boca Rosa] não é falsa. Você é dissimulada. Bianca nunca abriu a boca para falar de você.

Sem perder a pose, a líder declarou:

- Você está dando a sua cara, e essa é a sua verdade. Essa é a minha verdade, e eu estou dando a minha cara. [...] Seria mais conveniente para mim votar no Prior [Felipe].

Flayslane questionou a fala, dizendo:

- Cadê não votar em mulher?.

Rafa, então, garantiu:

- Quem disse isso? Eu não disse isso.

Mas a tensão não parou por aí, e Boca Rosa entrou na discussão.

- Eu realmente não me identifico com você. Eu precisava te falar isso. Não acho você uma pessoa ruim, mas tem atitudes suas que eu não concordo, acho que está tudo certo a gente não conviver. Acho que não precisa nem fazer o básico. Quando eu gosto da pessoa, eu gosto de olhar ela de verdade, não gosto de ficar apontando o dedo, dizendo coisas. Você não me conhece, você não sabe quem eu sou, disse a influenciadora digital.

Rafa, por sua vez, respondeu:

- Não sei qual é a surpresa de vocês. Nada do que eu disse aqui foi algo diferente do que eu disse olhando para o olho da Bia.

Boca Rosa, então, rebateu:

- Parabéns, Rafa, te admiro muito. Te acho extremamente inteligente. Você faz atitudes veladas, que você acha que a gente não percebe. Coisas que você não assume.

Rafa afirmou que está de consciência tranquila pois o Brasil está vendo tudo que acontece na casa:

- Sabe o que me deixa mais em paz? Nada sendo feito que o Brasil não esteja vendo. [...] A gente não está bem desde a primeira festa. Da festa para frente, suas atitudes não convêm com as minhas.

Na sequência, Rafa seguiu para o quarto do líder na companhia de Manu Gavassi, Gizelly e Pyong Lee. Os quatro comentaram a briga e a cantora foi crítica ao definir o momento:

- A sequência, para mim, foi um show de difamação para as câmeras, e eu não gostei dessa sensação. [...] Não existe essa necessidade.

Depois, como a cereja do bolo de toda essa confusão, ainda sobrou para Pyong ouvir algumas reclamações de Felipe Prior. Após o terceiro emparedado afirmar para Marcela que é cômodo votar nele, o arquiteto criticou Pyong:

- Você pode ser muito legal lá fora, mas aqui dentro você é muito bobo, de verdade. Você se faz de amiguinho.

Depois de ouvir, Pyong rebateu:

- Sabe o que é feio? É você estar no Paredão por causa das coisas que você causa. Fica quietinho.

Os dois ainda falaram sobre quem força convivência dentro da casa e continuaram discutindo por um tempo...

E os outros participantes no meio disso tudo? Entre aqueles que não estavam na treta, Guilherme foi o que mais chamou a atenção ao se definir como imparcial a respeito da briga entre Rafa, Boca Rosa e Flayslane.

- Você sabe que eu sou próximo dela, mas o que ela tem com você... Eu sou imparcial, você sabe?, disse ele para a líder...

E isso, claro, chamou a atenção - principalmente pelo fato dele ter uma grande proximidade com a influenciadora digital.

Ai ai... Será que ele realmente não escolheu um lado? Vamos esperar para ver!