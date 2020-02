Após dez anos afastada, Paolla Oliveira volta à Sapucaí como Cleópatra e recebe elogio de diversos famosos

24/02/2020 | 09:10



Ela sempre arrasa! Após dez anos afastada da Sapucaí, Paolla Oliveira voltou à passarela do samba carioca como Rainha de Bateria da Grande Rio no último domingo, dia 23, vestida de Cleópatra. A atriz cruzou a avenida levantando o público e chegou ao fim do desfile totalmente emocionada.

Ela, aliás, já tinha avisado que estava muito empolgada e ansiosa com o retorno ao Carnaval, tendo substituído Juliana Paes no posto à frente da bateria da escola de samba carioca.

Mostrando que está com um corpão daqueles, a bela compartilhou uma porção de fotos da sua fantasia, além de um vídeo em que mostra os detalhes do seu figurino.

Com tanta beleza é claro que a atriz recebeu elogios de uma porção de famosos, como Sabrina Sato, que se derreteu por Paolla:

Rainha maravilhosa.

Quem também chamou Paolla de maravilhosa foram Klara Castanho e Ana Furtado.