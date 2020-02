Sorridentes ou surpresos: veja veículos ao redor do mundo que têm “rostos”

Chery QQ: o modelo atual conta com um novo desenho, mas segue com um desenho sorridente na dianteira

Dodge Challenger: o muscle car tem um olhar misterioso e de poucos amigos. com um sorriso discreto em sua entrada de ar no para-choque

O modelo atual do 500 mantém a frente com desenho alegre e que parece estar sorrindo

Ford Fiesta mk4: a quarta geração do hatch tinha um desenho que ganhou o apelido de chorão no Brasil

Ford Taurus: a montadora exagerou nos ovais nesta geração do sedã. Com isso, a frente ficou semelhante a um bagre

Mazda Miata MX-5: o esportivo é um dos modelos mais expressivos já feitos. As gerações do modelo parecem estar sempre sorrindo

A versão de rali do 208 acentua ainda mais o desenho sorridente do modelo

Foto: Divulgação

Volkswagen New Beetle: a versão moderna do Fusca também conservou o visual alegre do primeiro modelo, com um leve sorriso na dianteira