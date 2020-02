Incêndio atinge empresa na Estrada Galvão Bueno em S.Bernardo

Da Redação

Diário do Grande ABC



23/02/2020



Série de explosões, seguida de incêndio, foi registrada na noite deste domingo (23) na empresa Roger, no número 5.445 da Estrada Galvão Bueno, no bairro Batistini, em São Bernardo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi comunicada às 22h50. Cinco viaturas foram deslocadas para o local e nove caminhões pegaram fogo. Até o momento, não havia relato de vítimas.

