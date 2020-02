Do Dgabc.com.br



23/02/2020 | 21:54



O transporte de umidade do oceano para o continente permanece influenciando o Grande ABC nesta segunda-feira (24). O dia terá predomínio de céu nublado com chuva fraca moderada isolada a partir da tarde. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas estarão em elevação em relação ao fim de semana, com máxima prevista de 25°C e mínima de 17°C.