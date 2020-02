Atlético de Madrid vence de virada e sobe para terceiro com derrota do Getafe

23/02/2020 | 20:08



Com uma virada, o Atlético de Madrid derrotou o Villarreal por 3 a 1, neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, e ascendeu para o terceiro lugar, se aproveitando da derrota do Getafe, que caiu para a quinta posição ao perder por 3 a 0, em casa, para o Sevilla, o quarto colocado.

O Atlético agora soma 43 pontos, assim como o Sevilla, que está atrás em função dos critérios de desempate. E ambos estão com um a mais do que o Getafe. Já o Villarreal é o sétimo, com 38 e a dois da Real Sociedad, que fecha a zona de classificação à Liga Europa.

O triunfo e a ascensão para o terceiro lugar concluem uma semana positiva para o Atlético, que na terça-feira havia derrotado o Liverpool por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Só que o início da partida deste domingo foi difícil para o time madrilenho, vazado aos 17 minutos, com um golaço de fora da área de Paco Alcácer.

O empate do Atlético veio antes do intervalo, aos 40, com um voleio do argentino Ángel Correa. A virada se deu na etapa final, com gols de Koke Resurrección, de cabeça, aos 19 minutos, e do português João Felix, com finalização de fora da área, aos 29.

Além de ter feito a sua parte, o Atlético foi favorecido pela derrota do Getafe para o Sevilla. O argentino Lucas Ocampos, aos 43 minutos do primeiro tempo, abriu o placar. O brasileiro Fernando, de cabeça, fez o segundo, aos 22 da etapa final. Depois, aos 30, deu o passe para o francês Jules Koundé fechar o placar dilatado.

Também neste domingo, o Granada (9º) contou com dois gols do venezuelano Darwin Machís para derrotar o Osasuna (12º) por 3 a 0. O Athletic Bilbao (11º) perdeu por 2 a 1 para o Alavés (14º) e o lanterna Espanyol caiu por 2 a 1 para o Valladolid (15º).