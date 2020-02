Servidores criticam de fim de área de lazer no Paço de São Bernardo

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



23/02/2020 | 19:17



Servidores que trabalham no Paço de São Bernardo perderam na semana passada a pequena área de lazer com bancos e um jardim com palmeiras que existiam entre o antigo prédio da Caixa (que está desocupado e vai abrigar restaurante que será aberto ao público) e o Teatro Cacilda Becker. Os bancos que serviam de local de repouso, normalmente ocupados no horário do almoço, foram removidos sem aviso prévio. As plantas que enfeitavam o pequeno jardim também já foram quase que totalmente retiradas, mas nenhum servidor ouvido pelo Diário sabia para onde seriam levadas.

Com medo de retaliação, os funcionários que falaram com a reportagem pediram para não ser identificados. “Era nossa área de descanso, de relaxar depois do almoço, antes de voltar ao trabalho. Quem fuma vinha para cá, pois era o único local com banco e que também era coberto”, afirmou uma servidora.

Outra funcionária disse que soube que no local iriam instalar uma barraca para venda de alimentos e bebidas, mas lamentou que a mudança toda já estivesse em andamento sem que a administração municipal tivesse se preocupado em comunicar os trabalhadores do Paço. “A gente até entende que possa haver melhoria, mas falta diálogo.”

Questionada, a Prefeitura de São Bernardo informou, por meio de nota, que a área externa mencionada faz parte da permissão de uso do novo restaurante, que será instalado no Paço, e será reestruturada para adequação do ambiente para uso comum dos frequentadores do restaurante, funcionários e público em geral. “Como toda reforma, precisará ser interditada temporariamente para melhorias”, relatou o comunicado. A administração informou ainda que as plantas e flores removidas foram replantadas nas áreas verdes do Paço.

RESTAURANTE - A licitação para escolha da empresa que vai instalar e explorar o restaurante no piso térreo do Paço de São Bernardo foi lançada pela administração municipal em novembro do ano passado. O comércio ficará em área onde anteriormente funcionou agência da Caixa, que tem 300 metros quadrados de espaço externo e 178,2 metros quadrados de área interna.

Na semana passada, a Prefeitura de São Bernardo, administrada por Orlando Morando (PSDB), homologou contrato com a empresa Restaurante e Choperia Dona Ana Eireli, que pagará R$ 16 mil ao mês, durante dez anos, para explorar o local.